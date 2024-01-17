Эксперты Минобороны США разработали рекомендации по оптимизации закупок оружия Пентагоном

Минобороны США пытается решить проблему излишней забюрократизированности и инертности чиновничьего аппарата Пентагона, ставших в том числе препятствием для оперативной разработки и закупки новейших видов вооружений у молодых частных компаний и внедрения современных инновационных технологий в армии.
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