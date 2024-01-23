«Чемоданчик красоты» и фетучини с соусом «Полло»: раскрыты условия содержания Блиновской в СИЗО

За дополнительную плата Блоковская сможет пользоваться спецменю, а также услугами парикмахера. Накануне решением суда в СИЗО-6 «Печатники» была отправлена блогер и основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская.
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