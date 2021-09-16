В Иркутской области за незаконную банковскую деятельность, прибыль от которой превысила 9 миллионов рублей, осужден местный житель.

В Иркутской области вынесен приговор братчанину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного Кодекса (Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).