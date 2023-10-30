Творческий директор Marvel's Spider-Man 2 объяснил, почему Мэри Джейн в игре такая сил...

Творческий директор Marvel's Spider-Man 2 объяснил, почему Мэри Джейн в игре такая сильнаяБрайан Интихар, старший креативный директор Insomniac Games, отреагировал на неоднократно вызывавшие споры стелс-миссии Мэри Джейн Уотсон в игре Marvel’s Spider-Man 2.
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