Вынесен приговор украинскому командиру, отдавшему приказ о расстреле 10 мирных граждан в Мариуполе

Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру взвода управления 2-й самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 56 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Василию Ткачуку.
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