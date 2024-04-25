Избил костылем и задушил: на Кубани 60-летний станичник зверски убил жену за неправильную топку печи

Избил костылем и задушил: на Кубани 60-летний станичник зверски убил жену за неправильную топку печиПрокуратура Калининского района Кубани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 60-летнего жителя поселка Рогачевский.
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