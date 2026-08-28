Цены на нефть Brent и WTI снижаются на фоне заявлений США

Цены на нефть Brent и WTI снижаются: Brent падает на $0,06, а WTI — на $0,53. На фоне заявлений пресс-секретаря Белого дома и предупреждений министра финансов США об усилиях экономического давления на Иран, рынки реагируют падением на фоне новостей о переговорах.