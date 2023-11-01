Американцы могут частично согласиться на ультиматум Путина конца 2021 года

AB

Anlrey Boracow

Сам то понял этот профессор, что он напрогнозировал? Сколько бабла америкосовкого ввалено в эти программы и мероприятия? А какой от них навар США, особенно если все это включит задний ход? Куда просранные деньги, при чем не малые, списывать, за счет кого? Это все профессор Межевич просчитал и прикинул? Да ну на хер! Что бы америкосы на такие условия пошли надо на Кубе развернуть до 500 комплексов "Искандер" и "Кинжал", а в Венесуэле - 150-200 "Ярсов" или им подобных. Тогда может быть и что то сдвинется. А пока все эти прогнозы не более чем бред сивой кобылы в лунную ночь. Америкосы, как самые примитивные из приматов, понимают только силу и аргументы типа "гвоздодер по рылу" и "ломом по спине". Иного не понимают и не хотят понимать.