Куда идем – с Татьяной Троянской

На предстоящей неделе особого внимания заслуживают два спектакля с молодыми актерами, фильм о знаменитой вдове и выставка художника-мистика О ЖЕНЩИНЕ-ЛЕГЕНДЕ После внезапной смерти горячо любимого мужа юной вдове Клико пришлось взвалить на себя семейный бизнес, который переживал непростые времена.