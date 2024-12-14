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Петербургский дневник

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Александр Беглов поздравил петербургских онкологов

Александр Беглов поздравил петербургских онкологов

С проведением юбилейной научно-практической конференции Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в открытии 100-й научно- практической конференции Отечественной школы онкологов «Нерешенные вопросы онкологии».

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