Александр Беглов поздравил петербургских онкологов

С проведением юбилейной научно-практической конференции Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в открытии 100-й научно- практической конференции Отечественной школы онкологов «Нерешенные вопросы онкологии».
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