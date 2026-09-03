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Дрифт перед пешеходами и мат в соцсетях: водитель получил 20 суток ареста в Алматы

Дрифт перед пешеходами и мат в соцсетях: водитель получил 20 суток ареста в Алматы

В Алматы водителя привлекли к ответственности после публикации в соцсетях видео с опасной ездой. На кадрах автомобиль на перекрестке уходит в занос, когда пешеходы переходят дорогу на разрешающий сигнал светофора, передает inAlmaty.

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