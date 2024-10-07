❗️⚡️ВСУ применили химическое оружие в Судже в Курской области и планируют заручиться поддержкой ОЗХО в ходе готовящейся крупной провокации с применением химического оружия, сообщает Минобороны России.
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❗️⚡️ВСУ применили химическое оружие в Судже в Курской области и планируют заручиться поддержкой ОЗХО в ходе готовящейся крупной провокации с применением химического оружия, сообщает Минобороны России.