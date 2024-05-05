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Пасхальное приветствие: с кем можно христосоваться (целоваться), а с кем нельзя

Пасхальное приветствие: с кем можно христосоваться (целоваться), а с кем нельзя

Пасхальное приветствие: с кем можно христосоваться (целоваться), а с кем нельзя Алёна ЮрьеваВремя от Пасхи до Троицы – период, когда православные христиане заменяют обычные приветствия на слова «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!» Это время также отмечено особой традицией – христосованием, когда верующие целуются (трижды в щеки).

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