Пасхальное приветствие: с кем можно христосоваться (целоваться), а с кем нельзя Алёна ЮрьеваВремя от Пасхи до Троицы – период, когда православные христиане заменяют обычные приветствия на слова «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!» Это время также отмечено особой традицией – христосованием, когда верующие целуются (трижды в щеки).