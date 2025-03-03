Российские десантники уничтожили две БМП и гаубицу ВСУ в курском приграничье

Подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) с личным составом и гаубицу Д-20 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области.
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