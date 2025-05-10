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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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80 россиян получили нейтральный статус от Международной федерации плавания по состоянию на 1 мая

Об этом пишет ТАСС, в распоряжении которого имеются документы федерации (World Aquatics) по состоянию на 1 мая.

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