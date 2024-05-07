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  • КУАТ
    В прошлом году, когда он был в руководстве ФК Тобол из Костаная. В конце года ушёл. Вроде хочет вернуться туда же.«Зенит» потерял п...
  • Лена Мисько
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«Зенит» потерял победу на 102-й минуте, ничья ЦСКА и победа «Локо», «МЮ» получил четверку от «Пэлас», Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию, Хави еще может уйти и другие новости

«Зенит» потерял победу на 102-й минуте, ничья ЦСКА и победа «Локо», «МЮ» получил четверку от «Пэлас», Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию, Хави еще может уйти и другие новости

1. Крышесносная концовка в Воронеже: «Зенит» вел в счете до 101-й минуты, но пропустил с пенальти и потерял два очка – «Факел» спас Евгений Марков.

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Комментарии
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Лена Мисько
не читала вот то что он хочет в Китай к Слуцкому читала
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2 час.
Лена Мисько
хоть так поиграть не международном уровне )))
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2 час.
КУАТ
В прошлом году, когда он был в руководстве ФК Тобол из Костаная. В конце года ушёл. Вроде хочет вернуться туда же.
Ответить
2 час.

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