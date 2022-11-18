Царьград

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Суд оправдал охранника Ельцин-Центра, который испортил картину ученицы Малевича

Суд оправдал охранника Ельцин-Центра, который испортил картину ученицы Малевича

У Александра Васильева, который попытался улучшить странную картину с лицами без глаз, больше нет судимостиВ Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд оправдал охранника Ельцин-Центра, который пририсовал глазки фигурам на картине Анны Лепорской.

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