Суд оправдал охранника Ельцин-Центра, который испортил картину ученицы Малевича

У Александра Васильева, который попытался улучшить странную картину с лицами без глаз, больше нет судимостиВ Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд оправдал охранника Ельцин-Центра, который пририсовал глазки фигурам на картине Анны Лепорской.