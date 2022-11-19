Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

О контракте «Ред Булл» с Риккардо могут объявить в воскресенье

Официальное объявление о переходе Даниэля Риккардо в «Ред Булл» в качестве резервного гонщика могут объявить в ближайшее воскресенье, в день гонки на Гран-при Абу-Даби.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх