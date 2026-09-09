ВСУ потеряли пункт управления БПЛА под Краматорском

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотной авиацией противника на краматорском направлении.
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