Госсекретарь США намерен представить в Конгрессе доклад с критикой действий Израиля в секторе Газа

Американская администрация продолжает выражать недовольство по поводу действий одного из своих главных союзников – Израиля.
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