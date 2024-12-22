МО Белоруссии: Минск готов пресечь провокации с БПЛА на границе с Украиной

Начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии полковник Александр Ноговицын заявил, что белорусские военные круглосуточно наблюдают за ситуацией на границе с Украиной и всегда готовы пресечь провокации с БПЛА.