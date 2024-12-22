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МО Белоруссии: Минск готов пресечь провокации с БПЛА на границе с Украиной

МО Белоруссии: Минск готов пресечь провокации с БПЛА на границе с Украиной

Начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии полковник Александр Ноговицын заявил, что белорусские военные круглосуточно наблюдают за ситуацией на границе с Украиной и всегда готовы пресечь провокации с БПЛА.

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