В Петербурге стало дороже снять квартиру

В рейтинге городов с самыми высокими ценами на аренду в 2023 году первое место занял Петербург. Он опередил даже Москву, говорится в исследовании аналитиков «Яндекс Аренды», выдержки приводит газета «Известия».
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