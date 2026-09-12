В партии Мерца пригрозили АдГ ни разу не применяемой в истории ФРГ статьей Конституции

Председатель немецкой парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), что против нее могут применить статью конституции ФРГ, которая еще ни разу не применялась.
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