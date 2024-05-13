При формировании кабинета министров президент не обошелся без сюрпризов. Комментарий Георгия Бовта

Впечатления от обновленного процесса утверждения состава правительства по полочкам раскладывает политолог Георгий БовтПо поводу нового состава правительства емко выразился спикер Думы Вячеслав Володин: «Ушли времена, когда неожиданно какие-то кандидатуры оказывались на таких должностях».
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