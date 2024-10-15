Бывшая солистка группы «Серебро» и девушка Моргенштерна показали откровенные фото

Фото: Соцсети Экс-солистка группы «Серебро» и современная возлюбленная известного рэпера Алишера Моргенштерна, модель и блогер Елизавета Василенко, обнародовали интересные новости обо всем — откровенные фотографии, сделанные на фоне их дружбы.
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