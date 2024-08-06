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Регионы России

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Армения отказывается участвовать в сентябрьских маневрах ОДКБ

Армения отказывается участвовать в сентябрьских маневрах ОДКБ

Армения отказывается от участия в маневрах ОДКБ и других мероприятиях организации. Это решение было принято после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале объявил, что участие страны в ОДКБ будет заморожено.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Пошли они в Сад!!! Достали со своими претензиями
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