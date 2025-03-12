Марина Теляга: "Нужно правильно выбирать приоритеты" 

Женщине-предпринимательнице нужно правильно выбирать в жизни приоритеты, и до определённого момента она должна жить только ради ребёнка, несмотря на предложения хорошей работы и зарплаты, если это помешает быть с ним рядом.
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