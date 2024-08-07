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"Мы тратим столько времени на то, чтобы принизить себя". Кейт Уинслет ответила на критику своего живота на съёмках фильма

"Мы тратим столько времени на то, чтобы принизить себя". Кейт Уинслет ответила на критику своего живота на съёмках фильма

Кейт Уинслет ответила на критику своей внешности, с которой она столкнулась на съёмках нового фильма "Ли".

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