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Роман Шишкин: «На месте Станковича серьезно подумал бы насчет Промеса в «Спартак» – это личность, лидер. Футболист топовый, все его знают»

– Промес, играющий сейчас в Дубае, нужен «Спартаку»? – Надо спрашивать нынешнего тренера. Как он видит его в своей системе.

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