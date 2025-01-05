Фигуранту дела экс-главы вещевого управления Минобороны назначили домашний арест

виталий панов

В СФ разве не понимают,что если чиновник,уличённый в казнокрадстве,ни когда не исправится?Их на пушечный выстрел нельзя подпускать к казне!Они как воровали так и дальше будут улучшать своё благосостояние,и своих близких,которое упустили пока отдыхали на казённых харчах,только более осторожно!Как говорится учатся на собственных ошибках!А чтобы снова не сесть на нары,быть более осмотрительным!