235-й гарнизонный военный суд удовлетворил просьбу СК РФ смягчить директору Княгинской швейной фабрики Александру Свистунову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Фигуранту дела экс-главы вещевого управления Минобороны назначили домашний арест
Комментарии
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виктор сапожков
ОНИ воруют вагонами и ничего, а у нас за булку хлеба дают 10лет.
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14 час.
Samarium
Что же делается??? Как ЭТО все можно назвать ???
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14 час.
виталий панов
В СФ разве не понимают,что если чиновник,уличённый в казнокрадстве,ни когда не исправится?Их на пушечный выстрел нельзя подпускать к казне!Они как воровали так и дальше будут улучшать своё благосостояние,и своих близких,которое упустили пока отдыхали на казённых харчах,только более осторожно!Как говорится учатся на собственных ошибках!А чтобы снова не сесть на нары,быть более осмотрительным!
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13 час.
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