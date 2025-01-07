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Дакар-2025. Леб попал в аварию и потерял 50 минут

Дакар-2025. Леб попал в аварию и потерял 50 минут

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб, пока не побеждавший на «Дакаре», вновь столкнулся с проблемами на третьем этапе ралли-рейда 2025 года.

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