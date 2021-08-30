Трогательные снимки зверушек, которые обрели новый дом и расцвели

Уши, лапы, хвостТуризмТрогательные снимки зверушек, которые обрели новый дом и расцвелиДелать добро нужно всегда, если есть такая возможность. А она есть, просто многие предпочитают пройти мимо и не замечать.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevДа, мимимишки, у которых появляются мамы и папы, меняются прямо до неузнаваемости, но ГЛАВНОЕ - глазки становятся совсем другими. Счастливыми и радостными.Элеонора КоганСпасибо их новым хозяевам, которые сумели сделать их счастливыми!!!Комментировать
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