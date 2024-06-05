Минобороны: ПВО уничтожили и перехватили пять беспилотников

Пресечены террористические атаки по объектам на территории России Это ночью были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России, сообщили сегодня в пресс-службе Минобороны.
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