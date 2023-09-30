COVID-19 возвращается. Впереди QR-коды, дистант и маски?

Пандемию всё чаще называют предлогом для социальной инженерии Сергей Аксенов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Анатолий Несмиян Заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую неделю выросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%.