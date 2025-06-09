Как стало известно, пьяный мужчина, который вчера сбил человека и врезался в другой автомобиль на Белосарайской косе, является заместителем руководителя "МФЦ ДНР" Донецкая группа новостей.
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Как стало известно, пьяный мужчина, который вчера сбил человека и врезался в другой автомобиль на Белосарайской косе, является заместителем руководителя "МФЦ ДНР" Донецкая группа новостей.
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