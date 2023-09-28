Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Да, это всё Российский заговор!

Да, это всё Российский заговор!

  В понедельник, премьер Трюдо прокомментировал приглашение в канадский парламент на выступление украинского президента Зеленского бывшего члена карательного подразделения СС "Галичина", 98-летнего Ярослава Хунки, которому дважды устроили овации.

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Комментарии
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Светлана
И как долго эти гуньки живут. Дожил падла до 98 лет и ещё будет вонять пока не здохнет.
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Александр Попов
ПОМОЙКОНАДА - выращивает ДЕРЬМО.
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4 час.
Vladimir Soukhatchev
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