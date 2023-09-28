В понедельник, премьер Трюдо прокомментировал приглашение в канадский парламент на выступление украинского президента Зеленского бывшего члена карательного подразделения СС "Галичина", 98-летнего Ярослава Хунки, которому дважды устроили овации.
Да, это всё Российский заговор!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана
И как долго эти гуньки живут. Дожил падла до 98 лет и ещё будет вонять пока не здохнет.
Ответить
12 час.
Александр Попов
ПОМОЙКОНАДА - выращивает ДЕРЬМО.
Ответить
4 час.
Vladimir Soukhatchev
Некоторые граждане бывшей Канады называют ее КанаБой, от Канабиса, легализированного Либералами пару лет назад. Также они планируют поступить и с тяжелыми Наркотиками...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии