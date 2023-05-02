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Среди найденных в США семи трупов оказались два детских

Семь трупов, включая останки двух пропавших девочек-подростков, найдены в Оклахоме. Официальные лица утверждают, что тела 14-летней Айви Вебстер и 16-летней Бриттани Брюер были найдены на территории дома осужденного сексуального преступника.

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