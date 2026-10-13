14-летний подросток пойдет под суд за теракт в Казани

14-летний подросток предстанет перед судом за теракт в Казани. Как сообщает МВД по РТ, в конце 2025 года его задержали за поджог базовой станции сотовой связи в столице Татарстана.
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