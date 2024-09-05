В Орле вновь отключат горячую воду

Администрация города Орла в очередной раз анонсировала отключение горячей воды. «По информации диспетчера «Тепловых сетей», сегодня с 11:00 до 17:00 в связи с ремонтом теплотрассы запланировано отключение горячей воды по пер.
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