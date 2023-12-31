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Сергей Бурунов сменил трон на пруд

Сергей Бурунов сменил трон на пруд

Актер рассказал о работе в новом фильме «Бременские музыканты», где он сыграл Короля. Сергей Бурунов сыграл в «Бременских музыкантах» Короля предоставлены кинокомпанией «Централ Партнершип» «Лето в этом году выдалось жарким, а костюмы и парик, эффектные на экране, в жизни почти не продувались», — рассказывает Сергей о своих съемках в новом фильме «Бременские музыканты», где он сыграл Короля.

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