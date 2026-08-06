В бургерах популярных российских сетей фастфуда нашли кишечную палочку

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По итогам проверки по 488 показателям бургеров производства 20 крупнейших сетей фастфуда Роскачество обнаружило в продукции пяти из них — B & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill — бактерии группы кишечных палочек.