Сын Трампа указал на американские автоматы M4 в руках палестинцев

Старший сын 45-го президента президента США, предприниматель Дональд Трамп-младший обратил внимание на видео телеканала Sky News, на котором палестинцы держат в руках на автоматы М4 американского производства.
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