«Толстый троллинг» Кадыров объяснил предложение обменять пленных ВСУ на снятие санкций с его семьи

Кадыров назвал троллингом США предложение обменять пленных ВСУ на снятие санкций Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свое предложение отпустить 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обмен на снятие санкций с его родственников.
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