«Толстый троллинг» Кадыров объяснил предложение обменять пленных ВСУ на снятие санкций с его семьи

Кадыров назвал троллингом США предложение обменять пленных ВСУ на снятие санкций Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свое предложение отпустить 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обмен на снятие санкций с его родственников.