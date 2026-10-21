«Питтсбург» сообщил, что самолет команды был вынужден вернуться в Солт-Лейк-Сити из-за инцидента, связанного с состоянием здоровья нападающего Бенжамина Киндела .
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