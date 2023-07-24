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Дональд Трамп упрекнул Байдена за признание нехватки боеприпасов у Вашингтона

Дональд Трамп упрекнул Байдена за признание нехватки боеприпасов у Вашингтона

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News упрекнул нынешнего американского лидера Джо Байдена в том, что он раскрыл важную информацию, заявив о нехватке боеприпасов у Вашингтона.

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