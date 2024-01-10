Отобрали паспорт: ФСБ выдворяет из страны профессионального мигранта-террориста

АНГЕЛ АНГЕЛ

Таких надо уничтожать, а их выдворяю полная дичь.... Учитывая развитие средств коммуникации интернет, телефония и т.д. можно руководить и вести подрывную деятельность и с территории других государств. В России благодаря неконтролируемому ввозу пришлых спящих ячеек исламистов террористов предостаточно, что показывает количество межэтнических ОПГ под крышей диаспор, пришлые дестабилизируют внутреннюю обстановку в России и терроризируют коренное население. Это беспредел...