Для Росгвардии подготовили закон о собственной информсистеме в обороте оружия

В Государственной думе подготовили законопроект, который позволит Росгвардии создать и эксплуатировать собственную Госинформсистему (ГИС) в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.
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