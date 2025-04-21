Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Поручение президента просто обходят»: стало известно, кто и зачем везет мигрантов в Россию и раздает им паспорта

«Поручение президента просто обходят»: стало известно, кто и зачем везет мигрантов в Россию и раздает им паспорта

Телеканал "78" Засилье мигрантов из Центральной Азии в России – результат работы коррумпированного бизнеса и политиков, через которых они лоббируют свои интересы.

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Комментарии
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Нина Грекова
Вы читали Конституцию?  Путин обязан исполнять Конституцию и Россия управляется извне, ст.15; п.4. Пока народ не даст полномочия Путину - на принятие решений ... ничего у нас не изменится.
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2 час.
виктор бажинов
В интернете порядка не будет - он не российский. Хотя и в российском тоже не будет. Кремль, дума, министерство - тоже все российские, а толку ? ....... Рыба гниёт с головы ......
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1 час.
олег юдин
В штатах засадить за решетку любого представителя бизнеса, если он нарушает закон и это доказано, как нечего делать. У нас они, как всегда, на расслабоне. И срать они хотели на закон и президента. В случае чего про ГУЛАГ повизжать можно. Отмажут. Лепота. Кому нахрен нужна такая демократия? Человек идет прямо тогда, когда идёт не оглядываясь. А тут от каждого тележного скрипа в сторону бросает. Где уж тут чего то добиться. Нужно всегда действовать жестко. А народ (не народец) всегда поддержит.
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1 час.
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