Телеканал "78" Засилье мигрантов из Центральной Азии в России – результат работы коррумпированного бизнеса и политиков, через которых они лоббируют свои интересы.
«Поручение президента просто обходят»: стало известно, кто и зачем везет мигрантов в Россию и раздает им паспорта
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Грекова
Вы читали Конституцию? Путин обязан исполнять Конституцию и Россия управляется извне, ст.15; п.4. Пока народ не даст полномочия Путину - на принятие решений ... ничего у нас не изменится.
Ответить
2 час.
виктор бажинов
В интернете порядка не будет - он не российский. Хотя и в российском тоже не будет. Кремль, дума, министерство - тоже все российские, а толку ? ....... Рыба гниёт с головы ......
Ответить
1 час.
олег юдин
В штатах засадить за решетку любого представителя бизнеса, если он нарушает закон и это доказано, как нечего делать. У нас они, как всегда, на расслабоне. И срать они хотели на закон и президента. В случае чего про ГУЛАГ повизжать можно. Отмажут. Лепота. Кому нахрен нужна такая демократия? Человек идет прямо тогда, когда идёт не оглядываясь. А тут от каждого тележного скрипа в сторону бросает. Где уж тут чего то добиться. Нужно всегда действовать жестко. А народ (не народец) всегда поддержит.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии