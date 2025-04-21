«Поручение президента просто обходят»: стало известно, кто и зачем везет мигрантов в Россию и раздает им паспорта

В интернете порядка не будет - он не российский. Хотя и в российском тоже не будет. Кремль, дума, министерство - тоже все российские, а толку ? ....... Рыба гниёт с головы ......

олег юдин

В штатах засадить за решетку любого представителя бизнеса, если он нарушает закон и это доказано, как нечего делать. У нас они, как всегда, на расслабоне. И срать они хотели на закон и президента. В случае чего про ГУЛАГ повизжать можно. Отмажут. Лепота. Кому нахрен нужна такая демократия? Человек идет прямо тогда, когда идёт не оглядываясь. А тут от каждого тележного скрипа в сторону бросает. Где уж тут чего то добиться. Нужно всегда действовать жестко. А народ (не народец) всегда поддержит.