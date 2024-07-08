19-летнего смолянина-закладчика задержали с «синтетикой»

Молодой человек организовал более 50 тайников. Теперь ему грозит до 20 лет колонии. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области узнали, что 19-летний молодой человек из Смоленска продает наркотики.
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