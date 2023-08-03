Русская Семёрка

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«Теория Блюменбаха»: почему Кавказ считают колыбелью человечества

В научных кругах до сих пор существует дискуссия о том, что европейская раса происходит с Кавказа. Теория, которую впервые высказал основатель физической антропологии Иоганн Фридрих Блюменбах в конце XVIII века, имеет своих сторонников и оппонентов.

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